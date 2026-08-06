धार्मिक कार्यक्रम और जुमे की नमाज को लेकर धार प्रशासन अलर्ट, साध्वी ऋतम्भरा पहुंचेगी भोजशाला

Dhar News :मध्य प्रदेश के धार में चल रहे भोजशाला विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को प्रस्तावित सुनवाई न हो पाने के कारण आज गुरुवार 6 अगस्त को ये प्रक्रण न्यायालय में फिर सूचीबद्ध किया गया है। लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे इस मामले पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं, आज साध्वी ऋतम्भरा के भोजशाला आगमन के कार्यक्रम ने धार का माहौल और अधिक संवेदनशील बना दिया है। बड़ी संख्या में मातृशक्ति और श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं।