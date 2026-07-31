धार भोजशाला के पीछे की जमीन पर नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार, देखें अपडेट

अदालत के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के बीच भोजशाला की बाउंड्रीवॉल से सटी खसरा नंबर 611 और 612 यानी मालीवाड़ा की जमीन पर सहमति बनी थी, लेकिन 611 जमीन पर नमाज की जानकारी लगते ही स्थानीय निवासी धरने पर बैठ गए थे। वहां के लोगों ने इसे अपनी निजी जमीन बताते हुए धरना शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि इस जमीन पर पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर प्रशासन अलर्ट हो गया है। टकराव की स्थिति की आशंका को देख भारी पुलिस बल तैनात हो गया। इसके बाद खसरा नंबर 612 की जमीन पर रजामंदी से नमाज शुरू हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने भी यहां कम वक्त होने और बारिश के चलते सांकेतिक नमाज पढ़ने को कहा है।