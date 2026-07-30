भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी अलग जमीन

यह आदेश मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर उस अर्जी पर दिया गया जिसमें नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि अंतरिम व्यवस्था के तहत अभी नमाज के लिए श्रद्धालुओं को विवादित परिसर से करीब एक किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जिससे अदालत के आदेश का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। मुस्लिम पक्ष ने आग्रह किया कि ऐसी जगह दी जाए जहां से मस्जिद दिखाई देती हो और जो विवादित परिसर के समीप हो।