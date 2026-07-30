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लोकसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रगान वंदे मातरम के अपमान को रोकने वाला विधेयक पारित

Vande Mataram Bill: संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 पास कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने को राष्ट्रगान की तरह ही एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Jul 30, 2026

Vande Mataram Bill

लोकसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पास, photo- ANI

Vande Mataram Bill: संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 पास कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने को राष्ट्रगान की तरह ही एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। 'वंदे मातरम' भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' है।

नए संशोधन में सजा, जुर्मान का प्रावधान

यह विधेयक 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971' में संशोधन करता है। वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर रुकावट डालने या अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इस विधेयक को पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम

लोकसभा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। विधेयक का प्रस्ताव रखते हुए गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदेमातरम जरूरी है। इस विधेयक के तहत, राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को भी राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' की तरह कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। जानबूझकर 'वंदे मातरम' का अपमान करना या इसके गायन में बाधा डालना 3 वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों हो सकते हैं।

विपक्ष ने विधयेक को बताया खतरनाक

डीएमके के ए. राजा ने लोकसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2026 में संशोधन पेश करने का विरोध किया। उन्होने कहा कि, भारत का विभाजन वी.डी. सावरकर और वंदे मातरम के कारण हुआ। यह हमारे देश के लिए खतरनाक है। यह महज एक मजाक और नौटंकी है।

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Updated on:

30 Jul 2026 04:53 pm

Published on:

30 Jul 2026 04:32 pm

Hindi News / National News / लोकसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रगान वंदे मातरम के अपमान को रोकने वाला विधेयक पारित

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