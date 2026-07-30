लोकसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रगान वंदे मातरम के अपमान को रोकने वाला विधेयक पारित

लोकसभा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। विधेयक का प्रस्ताव रखते हुए गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदेमातरम जरूरी है। इस विधेयक के तहत, राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को भी राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' की तरह कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। जानबूझकर 'वंदे मातरम' का अपमान करना या इसके गायन में बाधा डालना 3 वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों हो सकते हैं।