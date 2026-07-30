राज्य सभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने मनुस्मृति का किया जिक्र तो मच गया हंगामा, सरकार बोली- साबित करें

Mallikarjun Kharge Anti Paper Leak Bill: राज्य सभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने सदन में ऐसा कुछ बोल दिया कि सदन में हंगामा हो गया। मल्लिकार्जुन खरगे ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने तक की बात कही गई है। वेद मंत्र धारण करने पर शरीर काटने तक की बात कही गई है। यह सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है।