Punjab Paper Leak: ‘एक नंबर की झूठी सरकार’, सांसद हरसिमरत कौर ने भगवंत मान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि पेपर लीक के मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हरसिमरत कौर ने आरोप लगाया कि पंजाब में पेपर लीक को एक धंधा बना दिया गया है। उनके अनुसार, पैसे लेकर पेपर लीक किए जाते हैं और बाद में उसे नकल या चीटिंग का मामला बताकर दबाने की कोशिश की जाती है। सांसद ने पंजाब सरकार को निशाने पर लेते हुए उसे "एक नंबर की झूठी सरकार" बताया और कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मामलों पर भी सच छिपा रही है।