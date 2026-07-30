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देश में 3040 लोगों की संपत्ति 104 लाख करोड़, केवल पांच के पास 12.5 लाख करोड़

The 360 ONE Wealth Creators List 2026 के मुताबिक देश में 3040 लोग ऐसे हैं, जिनकी औसत संपत्ति 425 करोड़ रुपये (प्रति व्यक्ति) है। दस सबसे अमीर लोगों के पास 12.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की संपत्ति है।
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नई दिल्ली

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Vijay Kumar Jha

Jul 30, 2026

360 ONE Wealth Creators List 2026 India Richest People Anant Ambani Gautam Adani

व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में देश के टॉप 3 रईसों में मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों - अनंत, ईशा और आकाश - के नाम हैं। (Infograph Design: AI)

देश में 3040 रईस लोगों के पास कुल 104 लाख करोड़ की संपत्ति है। मतलब हर आदमी के पास औसतन 425 करोड़ रुपये से ज्यादा! 25 साल पहले इतनी संपत्ति सबसे अमीर व्यक्ति/परिवार के पास हुआ करती थी। आज जितनी संपत्ति 3040 लोगों के पास है, उसका 10 फीसदी से ज्यादा केवल 5 लोगों के पास है। 360 वन और क्रिसिल इंटेलिजेंस की ओर से जारी लिस्ट से यह बात सामने आई है।

360 ONE Wealth Creators List 2026 के मुताबिक देश के पांच अमीर लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति 12.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इनमें तीन (अनंत, ईशा और आकाश अंबानी) एक ही परिवार के हैं। गौतम अदानी इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर हैं। हालांकि परिवार की संपत्ति के मामले में अदानी परिवार, अंबानी से आगे हैं।

व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में टॉप 10 रईस

रैंकनाम (Name)कंपनी (Company)संपत्ति (₹ करोड़ में)संपत्ति ($ मिलियन में)
#1अनंत मुकेश अंबानीरिलायंस इंडस्ट्रीज₹2,80,642 Cr$30,022 Mn
#2ईशा अंबानीरिलायंस इंडस्ट्रीज₹2,77,402 Cr$29,675 Mn
#3आकाश मुकेश अंबानीरिलायंस इंडस्ट्रीज₹2,77,034 Cr$29,636 Mn
#4दिलीप शांतिलाल सांघवीसन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज₹2,20,543 Cr$23,593 Mn
#5गौतमभाई शांतिलाल अडाणीअडाणी एंटरप्राइजेज₹1,96,179 Cr$20,986 Mn
#6राजेशभाई शांतिलाल अडाणीअडाणी एंटरप्राइजेज₹1,73,582 Cr$18,569 Mn
#7अजीम प्रेमजीविप्रो₹1,45,937 Cr$15,612 Mn
#8विनोदभाई शांतिलाल अडाणीअडाणी एंटरप्राइजेज₹1,45,582 Cr$15,574 Mn
#9अनिल कुमार अग्रवालवेदांता₹1,44,365 Cr$15,443 Mn
#10शापूर पालोनजी मिस्त्रीएफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर₹1,10,390 Cr$11,809 Mn

भारत के दस सबसे अमीर कारोबारी परिवार

बिजनेस घरानों की बात करें तो सौ सबसे अमीर परिवारों के पास 76.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। इसका आधा (49 प्रतिशत) केवल दस परिवारों के पास है।

रैंकनाम (Name)कंपनी (Company)संपत्ति (₹ करोड़ में)संपत्ति ($ मिलियन में)
#1गौतम अडाणी व परिवारअडाणी एंटरप्राइजेज₹9,08,178 Cr$97,152 Mn
#2मुकेश धीरूभाई अंबानी व परिवाररिलायंस इंडस्ट्रीज₹8,93,622 Cr$95,595 Mn
#3सुनील भारती मित्तल व परिवारभारती एयरटेल₹4,96,687 Cr$53,133 Mn
#4दिलीप सांघवी व परिवारसन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज₹2,34,134 Cr$25,046 Mn
#5शापूर पालोनजी मिस्त्री व परिवारएफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर₹2,25,152 Cr$24,086 Mn
#6शिव नादर व परिवारHCL टेक्नोलॉजीज₹2,21,715 Cr$23,718 Mn
#7सज्जन जिंदल व परिवारJSW स्टील₹2,13,404 Cr$22,829 Mn
#8राधाकिशन दमानी व परिवारएवेन्यू सुपरमार्ट्स₹1,99,509 Cr$21,342 Mn
#9कुमार मंगलम बिड़ला व परिवारग्रासिम इंडस्ट्रीज₹1,80,049 Cr$19,261 Mn
#10अनिल अग्रवाल व परिवारवेदांता₹1,44,362 Cr$15,443 Mn

महिलाएं भी पीछे नहीं

अमीरी में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। इनमें से कुछ ने अपने दम पर कारोबार खड़ा कर संपत्ति बनाई है, जबकि कई ने विरासत में मिली कंपनी/कारोबार का विस्तार कर अपना मुकाम हासिल किया है। कुछ के नाम और उनकी मिल्कियत इस टेबल में देख सकते हैं।

नाम (Name)कंपनी (Company)संपत्ति (₹ करोड़ में)संपत्ति ($ मिलियन में)शहर (City)क्षेत्र (Sector)
अदिति कोठारी देसाईDSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स₹4,126 Cr$441 Mnमुंबईवित्तीय सेवाएं
अद्वैता संजय नायरFSN ई-कॉमर्स वेंचर्स₹1,818 Cr$194 Mnमुंबईरिटेल
अल्पना संजय डांगीऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर₹24,561 Cr$2,627 Mnमुंबईवित्तीय सेवाएं
अनन्या बिड़लास्वतंत्र माइक्रोफाइनेंस₹1,433 Cr$153 Mnमुंबईवित्तीय सेवाएं
अनीथा शनमुगासुंदरममिलकी मिस्ट डेयरी फूड₹545 Cr$58 Mnइरोडखाद्य उत्पाद एवं FMCG
अंजलि नशियररतनइंडिया एंटरप्राइजेज₹493 Cr$53 Mnनई दिल्लीरिटेल
अंजू मिरियम एलेक्सबेबी मेमोरियल अस्पताल₹434 Cr$46 Mnकोझिकोडस्वास्थ्य सेवा एवं उपकरण
आराथि कृष्णासुंदरम फास्टनर्स₹1,469 Cr$157 Mnचेन्नईऑटो कंपोनेंट्स
आशा कालिदिंडीएग्ने₹458 Cr$49 Mnबेंगलुरुसूचना प्रौद्योगिकी (IT)
अश्विनी गुप्ताइन्वेंटुरस नॉलेज सॉल्यूशंस₹470 Cr$50 Mnनवी मुंबईस्वास्थ्य सेवा एवं उपकरण
बीना किशोर छाबड़ियाअलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स₹6,854 Cr$733 Mnमुंबईखाद्य उत्पाद एवं FMCG

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Updated on:

30 Jul 2026 04:22 pm

Published on:

30 Jul 2026 04:03 pm

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