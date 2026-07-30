देश में 3040 लोगों की संपत्ति 104 लाख करोड़, केवल पांच के पास 12.5 लाख करोड़

व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में देश के टॉप 3 रईसों में मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों - अनंत, ईशा और आकाश - के नाम हैं। (Infograph Design: AI)
देश में 3040 रईस लोगों के पास कुल 104 लाख करोड़ की संपत्ति है। मतलब हर आदमी के पास औसतन 425 करोड़ रुपये से ज्यादा! 25 साल पहले इतनी संपत्ति सबसे अमीर व्यक्ति/परिवार के पास हुआ करती थी। आज जितनी संपत्ति 3040 लोगों के पास है, उसका 10 फीसदी से ज्यादा केवल 5 लोगों के पास है। 360 वन और क्रिसिल इंटेलिजेंस की ओर से जारी लिस्ट से यह बात सामने आई है।
360 ONE Wealth Creators List 2026 के मुताबिक देश के पांच अमीर लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति 12.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इनमें तीन (अनंत, ईशा और आकाश अंबानी) एक ही परिवार के हैं। गौतम अदानी इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर हैं। हालांकि परिवार की संपत्ति के मामले में अदानी परिवार, अंबानी से आगे हैं।
|रैंक
|नाम (Name)
|कंपनी (Company)
|संपत्ति (₹ करोड़ में)
|संपत्ति ($ मिलियन में)
|#1
|अनंत मुकेश अंबानी
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|₹2,80,642 Cr
|$30,022 Mn
|#2
|ईशा अंबानी
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|₹2,77,402 Cr
|$29,675 Mn
|#3
|आकाश मुकेश अंबानी
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|₹2,77,034 Cr
|$29,636 Mn
|#4
|दिलीप शांतिलाल सांघवी
|सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज
|₹2,20,543 Cr
|$23,593 Mn
|#5
|गौतमभाई शांतिलाल अडाणी
|अडाणी एंटरप्राइजेज
|₹1,96,179 Cr
|$20,986 Mn
|#6
|राजेशभाई शांतिलाल अडाणी
|अडाणी एंटरप्राइजेज
|₹1,73,582 Cr
|$18,569 Mn
|#7
|अजीम प्रेमजी
|विप्रो
|₹1,45,937 Cr
|$15,612 Mn
|#8
|विनोदभाई शांतिलाल अडाणी
|अडाणी एंटरप्राइजेज
|₹1,45,582 Cr
|$15,574 Mn
|#9
|अनिल कुमार अग्रवाल
|वेदांता
|₹1,44,365 Cr
|$15,443 Mn
|#10
|शापूर पालोनजी मिस्त्री
|एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर
|₹1,10,390 Cr
|$11,809 Mn
बिजनेस घरानों की बात करें तो सौ सबसे अमीर परिवारों के पास 76.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। इसका आधा (49 प्रतिशत) केवल दस परिवारों के पास है।
|रैंक
|नाम (Name)
|कंपनी (Company)
|संपत्ति (₹ करोड़ में)
|संपत्ति ($ मिलियन में)
|#1
|गौतम अडाणी व परिवार
|अडाणी एंटरप्राइजेज
|₹9,08,178 Cr
|$97,152 Mn
|#2
|मुकेश धीरूभाई अंबानी व परिवार
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|₹8,93,622 Cr
|$95,595 Mn
|#3
|सुनील भारती मित्तल व परिवार
|भारती एयरटेल
|₹4,96,687 Cr
|$53,133 Mn
|#4
|दिलीप सांघवी व परिवार
|सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज
|₹2,34,134 Cr
|$25,046 Mn
|#5
|शापूर पालोनजी मिस्त्री व परिवार
|एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर
|₹2,25,152 Cr
|$24,086 Mn
|#6
|शिव नादर व परिवार
|HCL टेक्नोलॉजीज
|₹2,21,715 Cr
|$23,718 Mn
|#7
|सज्जन जिंदल व परिवार
|JSW स्टील
|₹2,13,404 Cr
|$22,829 Mn
|#8
|राधाकिशन दमानी व परिवार
|एवेन्यू सुपरमार्ट्स
|₹1,99,509 Cr
|$21,342 Mn
|#9
|कुमार मंगलम बिड़ला व परिवार
|ग्रासिम इंडस्ट्रीज
|₹1,80,049 Cr
|$19,261 Mn
|#10
|अनिल अग्रवाल व परिवार
|वेदांता
|₹1,44,362 Cr
|$15,443 Mn
अमीरी में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। इनमें से कुछ ने अपने दम पर कारोबार खड़ा कर संपत्ति बनाई है, जबकि कई ने विरासत में मिली कंपनी/कारोबार का विस्तार कर अपना मुकाम हासिल किया है। कुछ के नाम और उनकी मिल्कियत इस टेबल में देख सकते हैं।
|नाम (Name)
|कंपनी (Company)
|संपत्ति (₹ करोड़ में)
|संपत्ति ($ मिलियन में)
|शहर (City)
|क्षेत्र (Sector)
|अदिति कोठारी देसाई
|DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स
|₹4,126 Cr
|$441 Mn
|मुंबई
|वित्तीय सेवाएं
|अद्वैता संजय नायर
|FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स
|₹1,818 Cr
|$194 Mn
|मुंबई
|रिटेल
|अल्पना संजय डांगी
|ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
|₹24,561 Cr
|$2,627 Mn
|मुंबई
|वित्तीय सेवाएं
|अनन्या बिड़ला
|स्वतंत्र माइक्रोफाइनेंस
|₹1,433 Cr
|$153 Mn
|मुंबई
|वित्तीय सेवाएं
|अनीथा शनमुगासुंदरम
|मिलकी मिस्ट डेयरी फूड
|₹545 Cr
|$58 Mn
|इरोड
|खाद्य उत्पाद एवं FMCG
|अंजलि नशियर
|रतनइंडिया एंटरप्राइजेज
|₹493 Cr
|$53 Mn
|नई दिल्ली
|रिटेल
|अंजू मिरियम एलेक्स
|बेबी मेमोरियल अस्पताल
|₹434 Cr
|$46 Mn
|कोझिकोड
|स्वास्थ्य सेवा एवं उपकरण
|आराथि कृष्णा
|सुंदरम फास्टनर्स
|₹1,469 Cr
|$157 Mn
|चेन्नई
|ऑटो कंपोनेंट्स
|आशा कालिदिंडी
|एग्ने
|₹458 Cr
|$49 Mn
|बेंगलुरु
|सूचना प्रौद्योगिकी (IT)
|अश्विनी गुप्ता
|इन्वेंटुरस नॉलेज सॉल्यूशंस
|₹470 Cr
|$50 Mn
|नवी मुंबई
|स्वास्थ्य सेवा एवं उपकरण
|बीना किशोर छाबड़िया
|अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स
|₹6,854 Cr
|$733 Mn
|मुंबई
|खाद्य उत्पाद एवं FMCG
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