देश में 3040 लोगों की संपत्ति 104 लाख करोड़, केवल पांच के पास 12.5 लाख करोड़

अदिति कोठारी देसाई DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ₹4,126 Cr $441 Mn मुंबई वित्तीय सेवाएं

अद्वैता संजय नायर FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स ₹1,818 Cr $194 Mn मुंबई रिटेल

अल्पना संजय डांगी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ₹24,561 Cr $2,627 Mn मुंबई वित्तीय सेवाएं

अनन्या बिड़ला स्वतंत्र माइक्रोफाइनेंस ₹1,433 Cr $153 Mn मुंबई वित्तीय सेवाएं

अनीथा शनमुगासुंदरम मिलकी मिस्ट डेयरी फूड ₹545 Cr $58 Mn इरोड खाद्य उत्पाद एवं FMCG

अंजलि नशियर रतनइंडिया एंटरप्राइजेज ₹493 Cr $53 Mn नई दिल्ली रिटेल

अंजू मिरियम एलेक्स बेबी मेमोरियल अस्पताल ₹434 Cr $46 Mn कोझिकोड स्वास्थ्य सेवा एवं उपकरण

आराथि कृष्णा सुंदरम फास्टनर्स ₹1,469 Cr $157 Mn चेन्नई ऑटो कंपोनेंट्स

आशा कालिदिंडी एग्ने ₹458 Cr $49 Mn बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी (IT)

अश्विनी गुप्ता इन्वेंटुरस नॉलेज सॉल्यूशंस ₹470 Cr $50 Mn नवी मुंबई स्वास्थ्य सेवा एवं उपकरण