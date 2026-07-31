Swiggy Share Price 31 July: 4% फिसल गया स्विगी का शेयर, ब्रोकरेज फर्म्स ने घटाया टार्गेट प्राइस, जानिए क्या है वजह

CLSA का कहना है कि स्विगी की रणनीति में हो रहे बदलाव निवेशकों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी उलझन भरे हैं, इसलिए फर्म ने शेयर पर 'एक्युमुलेट' रेटिंग से घटाकर 'होल्ड' कर दी है। साथ ही टार्गेट प्राइस को 357 से घटाकर 318 कर दिया है। मैक्वेरी (Macquarie) ने 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है। उसका कहना है कि डार्क स्टोर की क्षमता और मासिक ग्राहकों की संख्या में कोई सुधार नहीं दिखा। HSBC और मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) ने भी 'होल्ड' रेटिंग दी है। HSBC के मुताबिक स्विगी की वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है, इसलिए कंपनी को काम करने के तरीके में सुधार करना होगा। दूसरी तरफ JM Financial ने स्विगी की रेटिंग को पहले की 'रेड्यूस' रेटिंग से घटाकर 'सेल' कर दिया है, साथ ही टार्गेट प्राइस को भी घटाया है।