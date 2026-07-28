Swiggy Share Price 28 July: Myntra की पूर्व CEO संभालेंगी Instamart की कमान, इस घोषणा के बाद 5% से ज्यादा उछल गया स्विगी का शेयर

Instamart CEO: फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी के शेयर में मंगलवार को अच्छी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में 5 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर कंपनी का शेयर 5.81 फीसदी या 15 रुपये की बढ़त के साथ 272.98 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इसकी सबसे बड़ी वजह इंस्टामार्ट में हुए बड़े नेतृत्व बदलाव को माना जा रहा है। कंपनी ने Myntra की पूर्व CEO नंदिता सिन्हा को इंस्टामार्ट की कमान सौंपने का फैसला किया है। इस नियुक्ति की घोषणा को बाजार ने सकारात्मक संकेत माना है।