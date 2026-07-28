Stock Market Today: IT और रियल एस्टेट शेयरों में आई भारी तेजी, मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए बाजार का हाल

Share Market Today 28 July 2026: भारतीय शेयर बाजार ने आज मंगलवार को करीब-करीब सपाट ट्रेड किया। हालांकि, यह मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। आईटी और रियल एस्टेट शेयरों में आज जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.09 फीसदी या 69.86 अंक की गिरावट के साथ 76,765 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.04 फीसदी या 10.60 अंक गिरकर 23,985 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 17 शेयर हरे निशान पर और 13 शेयर लाल निशान पर थे।