BEL Share Price 28 July: शेयर में आई 3.5% की गिरावट, तिमाही आधार पर 52% घटा कंपनी का मुनाफा, फिर ब्रोकरेज फर्म्स ने क्यों बढ़ाया टार्गेट

कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 1,054.53 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल इसी तिमाही के 969.91 करोड़ रुपये से करीब 9 प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन पिछली तिमाही के 2,225 करोड़ रुपये के मुकाबले यह करीब 52 प्रतिशत कम है। वहीं बात करें, ऑपरेशन से रेवेन्यू की तो वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-जून तिमाही में यह सालाना आधार पर लगभग 25 फीसदी बढ़ा, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले 46 फीसदी घटकर 5,546.98 करोड़ रुपये रह गया।