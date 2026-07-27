Investment in Gold: सोना अपने उच्च स्तर से 20% गिरा, चांदी 45% हुई सस्ती, निवेशकों को क्या अपनानी चाहिए अब रणनीति

2024 और 2025 में भू-राजनीतिक तनाव के दौरान सोना और चांदी को सुरक्षित निवेश माना गया। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो दोनों धातुओं की कीमतें तेजी से चढ़ीं। लेकिन जैसे-जैसे तेल महंगा हुआ, महंगाई बढ़ने की चिंता गहराई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख की आशंका बढ़ी, बाजार का रुख बदल गया। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स मजबूत होने लगे। यही दोनों बातें सोना और चांदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गईं। क्योंकि सोना-चांदी ऐसे एसेट्स हैं, जिन पर ब्याज नहीं मिलता। जब ट्रेजरी बॉन्ड ज्यादा ब्याज देने लगते हैं, तो निवेशकों का झुकाव उनकी ओर बढ़ जाता है। जैसे ही अमेरिकी फेड ने सख्त रुख अपनाया और वास्तविक ब्याज दरें बढ़ीं, निवेशकों ने तेजी से सोना-चांदी में मुनाफावसूली शुरू कर दी। चांदी में ज्यादा गिरावट इसलिए आई, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट के साथ ही उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इस बार इसमें दोनों तरफ से दबाव आया।