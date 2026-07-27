Sigma Advanced Systems Share Price 27 July: एक बड़ा ऑर्डर और शेयर में लगा अपर सर्किट, साल भर में दिया है 423% रिटर्न

Upper Circuit Stock: डिफेंस सेक्टर की कंपनी सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (Sigma Advanced Systems) ने बताया कि उसे नॉर्थ अमेरिका के एक कस्टमर से 155mm बेस ब्लीड आर्टिलरी शेल बॉडी की 1,47,000 यूनिट बनाने और सप्लाई करने का 104.9 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,013 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर अगले 6 से 12 महीनों में पूरा किया जाना है। इस खबर के बाजार में आते ही कंपनी के शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। कंपनी का कहना है कि इस ऑर्डर से उसकी ऑर्डर बुक को मजबूती मिलेगी, आने वाले महीनों में कमाई का भरोसा बढ़ेगा और मुनाफे में भी सुधार होने की उम्मीद है।