Gold Silver Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से उछल गया सोना, जानिए आपके शहर में 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today 27th July 2026: सोने की कीमतों में आज सोमवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर कारोबार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजे दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 960 रुपये की बढ़त के साथ 1,46,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 850 रुपये की बढ़त के साथ 1,33,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 690 रुपये की बढ़त के साथ 1,09,540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर चांदी बिना किसी बदलाव के साथ 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी।