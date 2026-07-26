एक बड़ी FD करें या कई छोटी FD में बांटें पैसा? जानिए कहां है ज्यादा फायदा

FD आज भी बहुत से लोगों का पसंदीदा निवेश विकल्प है। यदि आपके पास मोटा पैसा है और आप यह सोच रहे हैं कि इसे एक बड़ी एफडी में जमा किया जाए या इसे छोटी-छोटी रकम में बांटकर निवेश किया जाए, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आपको यह समझना जरूरी है कि अगर ब्याज दर और अवधि समान हो, तो चाहे 10 लाख रुपये एक FD में लगाएं या 10 अलग-अलग FD में 1-1 लाख रुपये, मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम लगभग बराबर ही रहती है। लेकिन फिर भी दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए जानते हैं किसके लिए कौनसा निवेश बेहतर है।