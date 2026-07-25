PF Accounts में ब्याज का पैसा डाल रहा है EPFO, आपको मिला या नहीं? इन 3 तरीकों से कर सकते हैं चेक

How to Check PF Balance: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ खातों में 8.25 फीसदी की दर से ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। कई नौकरीपेशा लोगों के पास पैसा खाते में आने के मैसेज भी पहुंचने लगे हैं। अगर आपके फोन में अभी तक यह मैसेज नहीं आया है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ यह काम किश्तों में करता है। करोड़ों खाते होने की वजह से सभी के अकाउंट में एक साथ पैसा नहीं डाला जाता। खास बात यह है कि अगर ब्याज मिलने में थोड़ी देरी भी हो जाती है, तो भी आपका एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला।