Education Inflation: कोचिंग नहीं स्कूल फीस बना सबसे बड़ा बोझ, 2 साल में 9% तक बढ़ी, जानिए कितना महंगा हुआ बच्चों को पढ़ाना

School Fee Inflation: NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध जारी है, लेकिन शिक्षा से जुड़ा एक और मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। वह है शिक्षा की फीस में हो रही लगातार महंगाई। अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खर्च कोचिंग पर होता है तो सरकारी आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं। इस साल स्कूल फीस की महंगाई कोचिंग से दोगुनी रही। साल 2024 को बेस ईयर मानें तो प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर फीस 6 फीसदी से 9 फीसदी तक बढ़ चुकी है। वहीं, आम धारणा के उलट कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों की फीस में इस दौरान केवल 3 फीसदी से 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई।