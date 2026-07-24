Adani Energy को आंध्र प्रदेश में मिला 8,500 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, ग्रीन ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

Adani Energy Solutions: अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) को आंध्र प्रदेश में करीब 8,500 करोड़ रुपये का इंटर-स्टेट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के जरिए विशाखापत्तनम (विजाग) क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के साथ-साथ तेजी से विकसित हो रहे डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी के अनुसार यह प्रोजेक्ट 4,500 मेगावाट तक की अनुमानित बिजली मांग को पूरा करने में मदद करेगा और क्षेत्र के बिजली नेटवर्क को भी मजबूत बनाएगा।