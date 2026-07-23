Explainer: IndiGo और Air India को मिल सकती है नई चुनौती, क्या एयरलाइन बिजनेस में सफल हो पाएंगे Gautam Adani?

Adani Group Airlines: इंडियन एविएशन मार्केट एक तरफ दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एयरलाइन बाजारों में गिना जाता है, तो दूसरी तरफ यही बाजार कई एयरलाइंस की कब्रगाह भी बन चुका है। किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, एयर डेक्कन, एयर कोस्टा और पैरामाउंट एयरवेज जैसी कंपनियां या तो बंद हो गईं या इतिहास बनकर रह गईं। अब इसी मुश्किल कारोबार में अडानी ग्रुप की संभावित एंट्री की चर्चा तेज है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अडानी ग्रुप एयरलाइन शुरू कर पाएगा या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या यह ग्रुप इंडिगो और एयर इंडिया की मजबूत पकड़ को चुनौती दे पाएगा?