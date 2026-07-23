Gold Silver Price Today: सोने की वायदा कीमतों में आई गिरावट, MCX पर चांदी भी टूटी, जानिए क्या रह गए हैं रेट

Gold Rate Today 23rd July 2026: सोने की वैश्विक कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही सोने की घरेलू वायदा कीमतें भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह 10 बजकर 31 मिनट पर 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 0.69 फीसदी या 1008 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना इस समय 0.54 फीसदी या 791 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,889 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।