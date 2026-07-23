Gold Silver Price Today: सोने की वायदा कीमतों में आई गिरावट, MCX पर चांदी भी टूटी, जानिए क्या रह गए हैं रेट

Gold Price Today: सोने में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today 23rd July 2026: सोने की वैश्विक कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही सोने की घरेलू वायदा कीमतें भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह 10 बजकर 31 मिनट पर 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 0.69 फीसदी या 1008 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना इस समय 0.54 फीसदी या 791 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,889 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में भी आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.48 फीसदी या 1086 रुपये की गिरावट के साथ 2,25,912 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज पर अटैक होता है, तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किये जाएंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के दाम 96 डॉलर पर पहुंच गये हैं। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए यूएस फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसी डर के चलते सोने में गिरावट देखी जा रही है।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,47,280
|₹1,35,000
|₹1,13,150
|मुंबई
|₹1,47,280
|₹1,35,000
|₹1,10,460
|दिल्ली
|₹1,47,420
|₹1,35,150
|₹1,10,610
|कोलकाता
|₹1,47,280
|₹1,35,000
|₹1,10,460
|बेंगलुरु
|₹1,47,280
|₹1,35,000
|₹1,10,460
|हैदराबाद
|₹1,47,280
|₹1,35,000
|₹1,10,460
|केरल
|₹1,47,280
|₹1,35,000
|₹1,10,460
|पुणे
|₹1,47,280
|₹1,35,000
|₹1,10,460
|वडोदरा
|₹1,47,320
|₹1,35,050
|₹1,10,510
|अहमदाबाद
|₹1,47,320
|₹1,35,050
|₹1,10,510
सोने की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.65 फीसदी या 27.10 डॉलर की गिरावट के साथ 4,124.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.23 फीसदी या 9.46 डॉलर की गिरावट के साथ 4,120.79 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.53 फीसदी या 0.32 डॉलर की गिरावट के साथ 59.98 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.21 फीसदी या 0.13 डॉलर की गिरावट के साथ 59.62 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
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