Stock Market Today: शेयर बाजार में आज भी जारी है गिरावट, सेंसेक्स 300 पॉइंट टूटा, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक बिकवाली

Stock Market on 23rd July 2026: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को भी गिरावट देखी जा रही है। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 715 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आज यह 240 अंक की गिरावट के साथ 76,515.10 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 38 मिनट पर यह 0.41 फीसदी या 316 अंक की गिरावट के साथ 76,438 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 6 शेयर हरे निशान पर और 24 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.35 फीसदी या 83 अंक की गिरावट के साथ 23,914 पर ट्रेड करता दिखा।