Stock Market Today: शेयर बाजार में आज भी जारी है गिरावट, सेंसेक्स 300 पॉइंट टूटा, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक बिकवाली

शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। (PC: AI)
Stock Market on 23rd July 2026: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को भी गिरावट देखी जा रही है। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 715 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आज यह 240 अंक की गिरावट के साथ 76,515.10 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 38 मिनट पर यह 0.41 फीसदी या 316 अंक की गिरावट के साथ 76,438 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 6 शेयर हरे निशान पर और 24 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.35 फीसदी या 83 अंक की गिरावट के साथ 23,914 पर ट्रेड करता दिखा।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 1.21 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.85 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.40 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.66 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर में 0.74 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.09 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.35 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.72 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 0.18 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 0.51 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।
|कंपनी
|शेयर प्राइस (सुबह 10 बजे)
|प्रतिशत बदलाव
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज
|1,150.10
|-2.76%
|नेस्ले इंडिया
|1,457.70
|-2.40%
|अडानी एंटरप्राइजेज
|3,087.40
|-1.92%
|टाटा स्टील
|184.81
|-0.92%
|इंफोसिस
|1,042.80
|-0.88%
|एनटीपीसी
|347.60
|-0.83%
|एचडीएफसी बैंक
|746.90
|-0.83%
|एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस
|548.55
|-0.82%
|अडानी पोर्ट्स
|1,804.50
|-0.82%
|मारुति सुजुकी इंडिया
|13,446.00
|-0.73%
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,876.00
|-0.69%
|सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज
|1,931.00
|-0.62%
|हिंदुस्तान यूनिलीवर
|2,143.20
|-0.53%
|सिप्ला
|1,407.60
|-0.53%
|टाटा मोटर्स
|326.00
|-0.52%
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल)
|404.65
|-0.52%
|कंपनी
|शेयर प्राइस (सुबह 10 बजे)
|प्रतिशत बदलाव
|अडानी ग्रीन एनर्जी
|1,410.40
|-4.20%
|टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स
|4,958.00
|-1.50%
|अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस
|1,703.00
|-1.24%
|ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज
|5,418.00
|-1.23%
|लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी)
|3,941.90
|-1.02%
|जायडस लाइफसाइंसेज
|1,115.30
|-0.98%
|अंबुजा सीमेंट्स
|426.85
|-0.92%
|सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस
|905.10
|-0.85%
|टाटा कैपिटल
|344.65
|-0.78%
|डिवीज लैबोरेट्रीज
|7,335.00
|-0.70%
|गेल (इंडिया)
|171.82
|-0.69%
|अडानी पावर
|215.53
|-0.65%
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|169.56
|-0.63%
|डीएलएफ
|647.40
|-0.63%
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया है। इससे एक बार फिर कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर संकट खड़ा हो गया है। नतीजतन क्रूड ऑयल के दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं। गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड 1.92 फीसदी या 1.81 डॉलर की बढ़त के साथ 95.88 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड इस समय 1.42 फीसदी या 1.23 डॉलर की बढ़त के साथ 88.06 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। क्रूड ऑयल की उच्च कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर डालती हैं। यही कारण है कि निवेशकों का सेंटीमेंट डाउन है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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