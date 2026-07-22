BPCL Q1 Results: पहली तिमाही में बीपीसीएल को हुआ 3,962 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा, उधर रेवेन्यू 23% उछला, जानिए शेयर का हाल

हालांकि, नतीजों से पता चलता है कि कंपनी के ऑपरेशनल रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल-जून तिमाही में बीपीसीएल का रेवेन्यू 1,59,479.28 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान के 1,29,577.89 करोड़ रुपये के मुकाबले 23 फीसदी ज्यादा है। मार्च तिमाही के 1,35,960.14 करोड़ रुपये की तुलना में भी यह करीब 18 प्रतिशत ज्यादा है। इसके बावजूद बढ़ी हुई लागत के कारण कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। इससे पहले जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में बीपीसीएल ने 3,191.49 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था।