Bandhan Bank Share Price 22nd July: पहली तिमाही में मुनाफा 35% बढ़ा, फिर भी 16% टूट गया शेयर, क्या है वजह?

बन्धन बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 502 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के 372 करोड़ रुपये से 35 फीसदी अधिक है। मुनाफे में बढ़ोतरी की मुख्य वजह प्रोविजन में सालाना आधार पर 41 फीसदी की कमी रही, जिससे यह 683 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 19 फीसदी घटकर 1,358 करोड़ रुपये रह गया। मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने कहा कि नई लेबर कॉस्ट और मिडिल ईस्ट संकट के बाद टेक कॉस्ट में 65 फीसदी की बढ़ोतरी के कारण खर्च में उछाल आया।