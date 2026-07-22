Stock Market Today: मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ा तो टूट गया बाजार, सेंसेक्स 600 पॉइंट डाउन, फार्मा शेयरों में बड़ी बिकवाली

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की धमकियों के बाद एशिया के लिए सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर जा रहे तीन ऑयल टैंकरों ने मंगलवार को लाल सागर (रेड सी) में अपना रास्ता बदल लिया और वापस लौट गए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर दुनिया के दो सबसे अहम ऊर्जा आपूर्ति मार्गों पर साफ दिखाई देने लगा है। ईरान पहले ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को लेकर चेतावनी दे चुका है। ऐसे में लाल सागर सऊदी अरब के लाखों बैरल कच्चे तेल की रोजाना आपूर्ति के लिए प्रमुख वैकल्पिक मार्ग बन गया था। लेकिन ताजा घटनाओं के बाद ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखा है।