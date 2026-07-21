Bajaj Auto Share Price Today: पहली तिमाही में 42% उछला बजाज ऑटो का मुनाफा, रेवेन्यू में 37% की बढ़ोतरी, जानिए क्या है शेयर का हाल

Bajaj Auto Q1 Result: दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के अपने वित्तीय नतीजे जारी कर दिये हैं। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 42.3 फीसदी बढ़कर 2,982.84 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की बिक्री और आय में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई। लेकिन कंपनी को मुनाफा होने के बावजूद बजाज ऑटो का शेयर गिरावट के साथ बंद हुआ है।