MTAR Technologies Share Price 21st July: Scan Steels, Narmada Agrobase समेत इन शेयरों में आई 10% तक गिरावट, जानिए क्या रह गई कीमत

Panacea Biotec Share Price Fall: मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। एनएसई पर कई शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। पैनेसिया बायोटेक, नर्मदा एग्रोबेस, स्कैन स्टील्स, इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 से 10 फीसदी तक टूट गए। पैनेसिया बायोटेक के शेयर में 10 फीसदी का और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज में 5 फीसदी का लोअर सर्किट लगा।