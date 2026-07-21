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MTAR Technologies Share Price 21st July: Scan Steels, Narmada Agrobase समेत इन शेयरों में आई 10% तक गिरावट, जानिए क्या रह गई कीमत

Narmada Agrobase Share Price: शेयर बाजार की गिरावट के बीच MTAR Technologies और Panacea Biotec के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। इसके अलावा नर्मदा एग्रोबेस, स्कैन स्टील्स, इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स में गिरावट दिखी।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 21, 2026

Stock Market Update

Mtar Technologies के शेयर 5% टूट गए। (फोटो: AI)

Panacea Biotec Share Price Fall: मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। एनएसई पर कई शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। पैनेसिया बायोटेक, नर्मदा एग्रोबेस, स्कैन स्टील्स, इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 से 10 फीसदी तक टूट गए। पैनेसिया बायोटेक के शेयर में 10 फीसदी का और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज में 5 फीसदी का लोअर सर्किट लगा।

इन शेयरों में आई बड़ी गिरावट

कंपनी का नामकारोबार के दौरान गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्च स्तर52 सप्ताह का निचला स्तर
पैनेसिया बायोटेक (Panacea Biotec)9.99%3,025.79₹647.00₹292.40
नर्मदा एग्रोबेस (Narmada Agrobase)6.55%137.33₹45.17₹18.85
स्कैन स्टील्स (Scan Steels)5.38%259.96₹51.99₹31.35
इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स (Indo Borax & Chemicals)5.03%1,344.09₹499.00₹224.00
एमटीआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies)5%16,785.51₹8,714.00₹1,390.50

पैनेसिया बायोटेक (Panacea Biotec Share Price)

आज सुबह 11 बजे इस शेयर में 10 फीसदी या 54.85 रुपये की गिरावट के साथ 494.00 रुपये पर लोअर सर्किट लग गया। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -8.10 फीसदी, पिछले 1 महीने में -7.90 फीसदी और पिछले 1 साल में 15.43 फीसदी का रिटर्न दिया है।

नर्मदा एग्रोबेस (Narmada Agrobase Share Price)

यह शेयर दोपहर 12 बजकर 8 मिनट पर 6.55 फीसदी या 2.54 रुपये की गिरावट के साथ 36.21 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 5.85 फीसदी, पिछले 1 महीने में 1.60 फीसदी और पिछले 1 साल में 58.08 फीसदी का रिटर्न दिया है।

स्कैन स्टील्स (Scan Steels Share Price)

स्कैन स्टील्स का शेयर दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर 5.38 फीसदी या 2.52 रुपये की गिरावट के साथ 44.36 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -9.08 फीसदी और पिछले 1 महीने में 19.76 फीसदी का रिटर्न दिया है

इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स (Indo Borax & Chemicals Share Price)

दोपहर 12 बजकर 11 मिनट पर यह शेयर 5.03 फीसदी या 22.20 रुपये की गिरावट के साथ 418.85 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -13.94 फीसदी, पिछले 1 महीने में 15.04 फीसदी और पिछले 1 साल में 75.35 फीसदी का रिटर्न दिया है।

एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर इस शेयर में 5.00 फीसदी या 287.00 रुपये की गिरावट के साथ 5,457.00 रुपये पर लोअर सर्किट लग गया। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -14.85 फीसदी, पिछले 1 महीने में -34.84 फीसदी और पिछले 1 साल में 256.74 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

21 Jul 2026 01:51 pm

Published on:

21 Jul 2026 01:49 pm

Hindi News / Business / MTAR Technologies Share Price 21st July: Scan Steels, Narmada Agrobase समेत इन शेयरों में आई 10% तक गिरावट, जानिए क्या रह गई कीमत

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