MTAR Technologies Share Price 21st July: Scan Steels, Narmada Agrobase समेत इन शेयरों में आई 10% तक गिरावट, जानिए क्या रह गई कीमत

Mtar Technologies के शेयर 5% टूट गए। (फोटो: AI)
Panacea Biotec Share Price Fall: मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। एनएसई पर कई शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। पैनेसिया बायोटेक, नर्मदा एग्रोबेस, स्कैन स्टील्स, इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 से 10 फीसदी तक टूट गए। पैनेसिया बायोटेक के शेयर में 10 फीसदी का और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज में 5 फीसदी का लोअर सर्किट लगा।
|कंपनी का नाम
|कारोबार के दौरान गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्च स्तर
|52 सप्ताह का निचला स्तर
|पैनेसिया बायोटेक (Panacea Biotec)
|9.99%
|3,025.79
|₹647.00
|₹292.40
|नर्मदा एग्रोबेस (Narmada Agrobase)
|6.55%
|137.33
|₹45.17
|₹18.85
|स्कैन स्टील्स (Scan Steels)
|5.38%
|259.96
|₹51.99
|₹31.35
|इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स (Indo Borax & Chemicals)
|5.03%
|1,344.09
|₹499.00
|₹224.00
|एमटीआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies)
|5%
|16,785.51
|₹8,714.00
|₹1,390.50
आज सुबह 11 बजे इस शेयर में 10 फीसदी या 54.85 रुपये की गिरावट के साथ 494.00 रुपये पर लोअर सर्किट लग गया। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -8.10 फीसदी, पिछले 1 महीने में -7.90 फीसदी और पिछले 1 साल में 15.43 फीसदी का रिटर्न दिया है।
यह शेयर दोपहर 12 बजकर 8 मिनट पर 6.55 फीसदी या 2.54 रुपये की गिरावट के साथ 36.21 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 5.85 फीसदी, पिछले 1 महीने में 1.60 फीसदी और पिछले 1 साल में 58.08 फीसदी का रिटर्न दिया है।
स्कैन स्टील्स का शेयर दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर 5.38 फीसदी या 2.52 रुपये की गिरावट के साथ 44.36 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -9.08 फीसदी और पिछले 1 महीने में 19.76 फीसदी का रिटर्न दिया है
दोपहर 12 बजकर 11 मिनट पर यह शेयर 5.03 फीसदी या 22.20 रुपये की गिरावट के साथ 418.85 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -13.94 फीसदी, पिछले 1 महीने में 15.04 फीसदी और पिछले 1 साल में 75.35 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर इस शेयर में 5.00 फीसदी या 287.00 रुपये की गिरावट के साथ 5,457.00 रुपये पर लोअर सर्किट लग गया। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -14.85 फीसदी, पिछले 1 महीने में -34.84 फीसदी और पिछले 1 साल में 256.74 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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