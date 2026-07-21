SBI Funds Management Share Price: उम्मीद से कम मुनाफे पर हुई शेयर की लिस्टिंग, बेचें, खरीदें या होल्ड करें? जानें एक्सपर्ट की राय

SBI Funds Management Listing: जिन निवेशकों को एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ से जोरदार लिस्टिंग गेन की उम्मीद थी, उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगी है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का शेयर मंगलवार, 21 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में 6.85 फीसदी के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। शेयर प्रीमियम पर जरूर लिस्ट हुआ, लेकिन ग्रे मार्केट के संकेतों की तुलना में यह प्रीमियम काफी कम रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 613.30 रुपये पर खुला, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी शुरुआत 610 रुपये से हुई। कंपनी का आईपीओ 574 रुपये प्रति शेयर के ऊपरी प्राइस बैंड पर आया था। इस तरह जिन निवेशकों को शेयर आवंटित हुए, उन्हें लिस्टिंग के साथ करीब 6.85 फीसदी का फायदा मिला।