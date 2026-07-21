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Karur Vysya Bank Share Price 21st July: Gabriel India और Balrampur Chini Mills समेत ये शेयर 12% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

Balrampur Chini Mills Share Price: शेयर बाजार में गिरावट के बीच आज कई शेयरों में भारी खरीदारी देखी गई है। इनमें करूर वैश्य बैंक, बलरामपुर चीनी मिल्स, गैब्रियल इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शेयर शामिल हैं।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 21, 2026

Action Construction Equipment Share Price

Karur Vysya Bank, Action Construction Equipment, Gujarat Fluorochemicals, Gabriel India और Balrampur Chini Mills के शेयरों में तेजी आई है। (PC: AI)

Gabriel India Share Price Today: स्टॉक मार्केट में आज गिरावट देखी जा रही है। बीएसई सेंसेक्स दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर 0.37 फीसदी या 285 अंक की गिरावट के साथ 77,422 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.26 फीसदी या 64 अंक गिरकर 24,173 पर ट्रेड करता दिखा। इस बीच निफ्टी 500 पैक के कई शेयरों में 12% तक की तेजी देखने को मिली। इस इंडेक्स के टॉप गेनर्स में करूर वैश्य बैंक, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ग्रैब्रियल इंडिया और बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर दिखाई दिए।

कंपनीशेयर प्राइस (₹)कारोबार के दौरान तेजी1 साल का रिटर्न
करूर वैश्य बैंक339.65+38.65 रुपये (+12.84%)+51.03%
एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट1,055.00+63.00 रुपये (+6.36%)-7.30%
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स4,590.00+273.00 रुपये (+6.34%)+28.65%
गैब्रियल इंडिया1,482.00+84.00 रुपये (+6.07%)+51.24%
बलरामपुर चीनी मिल्स629.70+29.00 रुपये (+4.94%)+2.81%

करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजे 12.84 फीसदी या 38.65 रुपये की बढ़त के साथ 339.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। यह शेयर निफ्टी 500 पैक का टॉप गेनर बना हुआ था। इस शेयर ने 1 वीक में 13.34 फीसदी, 1 महीने में 16.37 फीसदी और 1 साल में 51.03 फीसदी रिटर्न दिया है। 5 साल में इस शेयर ने 716 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 10.60 पर है।

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (Action Construction Equipment Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 4 मिनट पर 6.36 फीसदी या 63 रुपये की बढ़त के साथ 1055 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 9.34 फीसदी, 1 महीने में 8.08 फीसदी और 1 साल में -7.30 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 27.03 पर है।

गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स (Gujarat Fluorochemicals Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर 6.34 फीसदी या 273 रुपये की तेजी के साथ 4590 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस शेयर ने 1 वीक में 17.15 फीसदी, 1 महीने में 19.72 फीसदी और 1 साल में 28.65 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 82.46 पर है।

गैब्रियल इंडिया (Gabriel India Share Price)

गैब्रियल इंडिया का शेयर दोपहर 2 बजकर 13 मिनट पर 6.07 फीसदी या 84 रुपये की बढ़त के साथ 1482 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 18.69 फीसदी, 1 महीने में 23.77 फीसदी, 1 साल में 51.24 फीसदी और 5 साल में 1104 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 79.64 पर है।

बलरामपुर चीनी मिल्स (Balrampur Chini Mills Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 18 मिनट पर 4.94 फीसदी या 29 रुपये की बढ़त के साथ 629.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 5.70 फीसदी, 1 महीने में 18.57 फीसदी और 1 साल में 2.81 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 37.07 पर है।

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Updated on:

21 Jul 2026 03:40 pm

Published on:

21 Jul 2026 03:00 pm

Hindi News / Business / Karur Vysya Bank Share Price 21st July: Gabriel India और Balrampur Chini Mills समेत ये शेयर 12% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

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