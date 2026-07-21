Karur Vysya Bank Share Price 21st July: Gabriel India और Balrampur Chini Mills समेत ये शेयर 12% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

Karur Vysya Bank, Action Construction Equipment, Gujarat Fluorochemicals, Gabriel India और Balrampur Chini Mills के शेयरों में तेजी आई है। (PC: AI)
Gabriel India Share Price Today: स्टॉक मार्केट में आज गिरावट देखी जा रही है। बीएसई सेंसेक्स दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर 0.37 फीसदी या 285 अंक की गिरावट के साथ 77,422 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.26 फीसदी या 64 अंक गिरकर 24,173 पर ट्रेड करता दिखा। इस बीच निफ्टी 500 पैक के कई शेयरों में 12% तक की तेजी देखने को मिली। इस इंडेक्स के टॉप गेनर्स में करूर वैश्य बैंक, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ग्रैब्रियल इंडिया और बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर दिखाई दिए।
|कंपनी
|शेयर प्राइस (₹)
|कारोबार के दौरान तेजी
|1 साल का रिटर्न
|करूर वैश्य बैंक
|339.65
|+38.65 रुपये (+12.84%)
|+51.03%
|एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट
|1,055.00
|+63.00 रुपये (+6.36%)
|-7.30%
|गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स
|4,590.00
|+273.00 रुपये (+6.34%)
|+28.65%
|गैब्रियल इंडिया
|1,482.00
|+84.00 रुपये (+6.07%)
|+51.24%
|बलरामपुर चीनी मिल्स
|629.70
|+29.00 रुपये (+4.94%)
|+2.81%
यह शेयर दोपहर 2 बजे 12.84 फीसदी या 38.65 रुपये की बढ़त के साथ 339.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। यह शेयर निफ्टी 500 पैक का टॉप गेनर बना हुआ था। इस शेयर ने 1 वीक में 13.34 फीसदी, 1 महीने में 16.37 फीसदी और 1 साल में 51.03 फीसदी रिटर्न दिया है। 5 साल में इस शेयर ने 716 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 10.60 पर है।
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 4 मिनट पर 6.36 फीसदी या 63 रुपये की बढ़त के साथ 1055 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 9.34 फीसदी, 1 महीने में 8.08 फीसदी और 1 साल में -7.30 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 27.03 पर है।
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर 6.34 फीसदी या 273 रुपये की तेजी के साथ 4590 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस शेयर ने 1 वीक में 17.15 फीसदी, 1 महीने में 19.72 फीसदी और 1 साल में 28.65 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 82.46 पर है।
गैब्रियल इंडिया का शेयर दोपहर 2 बजकर 13 मिनट पर 6.07 फीसदी या 84 रुपये की बढ़त के साथ 1482 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 18.69 फीसदी, 1 महीने में 23.77 फीसदी, 1 साल में 51.24 फीसदी और 5 साल में 1104 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 79.64 पर है।
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 18 मिनट पर 4.94 फीसदी या 29 रुपये की बढ़त के साथ 629.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 5.70 फीसदी, 1 महीने में 18.57 फीसदी और 1 साल में 2.81 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 37.07 पर है।
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