Karur Vysya Bank Share Price 21st July: Gabriel India और Balrampur Chini Mills समेत ये शेयर 12% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

Gabriel India Share Price Today: स्टॉक मार्केट में आज गिरावट देखी जा रही है। बीएसई सेंसेक्स दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर 0.37 फीसदी या 285 अंक की गिरावट के साथ 77,422 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.26 फीसदी या 64 अंक गिरकर 24,173 पर ट्रेड करता दिखा। इस बीच निफ्टी 500 पैक के कई शेयरों में 12% तक की तेजी देखने को मिली। इस इंडेक्स के टॉप गेनर्स में करूर वैश्य बैंक, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ग्रैब्रियल इंडिया और बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर दिखाई दिए।