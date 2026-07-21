Gold Silver Price Today: कच्चे तेल में गिरावट से बढ़ गए आज सोने के भाव, दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में जानिए 24-22 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)
Gold Rate Today 21st July 2026: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भी कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दोपहर 12 बजे दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 760 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,44,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 700 रुपये की बढ़त के साथ 1,32,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 570 रुपये की बढ़त के साथ 1,08,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू हाजिर भाव इस समय बिना किसी बदलाव के साथ 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,44,220
|₹1,32,200
|₹1,10,350
|मुंबई
|₹1,44,220
|₹1,32,200
|₹1,08,160
|दिल्ली
|₹1,44,370
|₹1,32,350
|₹1,08,310
|कोलकाता
|₹1,44,220
|₹1,32,200
|₹1,08,160
|बेंगलुरु
|₹1,44,220
|₹1,32,200
|₹1,08,160
|हैदराबाद
|₹1,44,220
|₹1,32,200
|₹1,08,160
|केरल
|₹1,44,220
|₹1,32,200
|₹1,08,160
|पुणे
|₹1,44,220
|₹1,32,200
|₹1,08,160
|वडोदरा
|₹1,44,270
|₹1,32,250
|₹1,08,210
|अहमदाबाद
|₹1,44,270
|₹1,32,250
|₹1,08,210
|जयपुर
|₹1,44,370
|₹1,32,350
|₹1,08,310
एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की कीमतें बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी हैं। मंगलवार दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाले गोल्ड का रेट 1.16 फीसदी या 1641 रुपये की बढ़त के साथ 1,43,029 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 2.13 फीसदी या 4644 रुपये की बढ़त के साथ 2,23,044 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए राजनीतिक कदम उठाने से जुड़ी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इससे कच्चे तेल की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड के भाव 90 डॉलर से नीचे आ गए हैं। इससे यूएस फेड द्वारा आक्रामक रूप से रेट हाइक करने की संभावनाएं कुछ कम हुई है। यही कारण है कि सोने में तेजी देखी जा रही है।
सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 1.63 फीसदी या 65.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4081.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 1.87 फीसदी या 75.01 डॉलर की बढ़त के साथ 4083.04 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 3.21 फीसदी या 1.83 डॉलर की बढ़त के साथ 58.91 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 4.43 फीसदी या 2.50 डॉलर की बढ़त के साथ 58.92 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
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