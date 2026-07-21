Audi और Lamborghini जैसे ब्रांड्स वाला Volkswagen भारत में तलाश रहा पार्टनर, JSW Group खरीद सकता है हिस्सेदारी

फॉक्सवैगन लंबे समय से भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अब कंपनी ऐसे स्थानीय साझेदार की तलाश में है जो पूंजी लगाने के साथ-साथ कारोबार बढ़ाने में भी मदद करे। दूसरी ओर JSW Group के लिए यह सौदा भी कम अहम नहीं होगा। इस साझेदारी से उसे फॉक्सवैगन की आधुनिक वाहन तकनीक और प्लेटफॉर्म तक पहुंच मिल सकती है। साथ ही भविष्य में यूरोप की इस दिग्गज कंपनी के साथ वैश्विक स्तर पर भी सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं।