Maruti Suzuki Car Price Hike: अगले महीने से 30,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी मारुति की कारें, बढ़ती लागत बताई वजह

कंपनी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में उसने लागत कम करने के लिए लगातार कई कदम उठाए। इसके बावजूद कच्चे माल और अन्य जरूरी खर्चों में लगातार बढ़ोतरी बनी हुई है। ऐसे में बढ़ी हुई लागत के दबाव को कम करने के लिए ग्राहकों पर उसका कुछ भार डाला जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने कहा कि वह ग्राहकों पर इसका असर कम से कम रखने की कोशिश कर रही है।