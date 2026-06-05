LIC ने खरीदे Maruti Suzuki के 51,750 शेयर, 5% से ज्यादा हुई कार कंपनी में हिस्सेदारी, उधर लुढ़क गया मार्केट

LIC Share Purchase: देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच एक बड़ा कदम उठाया है। LIC ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने मारुति सुजुकी के 51,750 शेयर खरीदे हैं। इसके बाद LIC की हिस्सेदारी मारुति सुजुकी में बढ़कर 5 फीसदी से ऊपर हो गई है। यह खरीदारी तब की गई जब मारुति के शेयर इस साल 2026 में करीब 22 फीसदी तक गिर चुके हैं। वहीं बात करें, शेयर बाजार की तो यह लगातार दूसरे सप्ताह भी गिरावट के साथ बंद हुआ है।