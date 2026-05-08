LIC का बड़ा दांव, गिरते मार्केट में भी इन 10 शेयरों में डाल दिए 18,500 करोड़ रुपये

LIC Investment: जब शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखकर निवेशकों के हाथ-पांव फूल रहे थे, तब देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC चुपचाप बड़ा दांव खेल रही थी। मार्च तिमाही में बाजार में भारी गिरावट के बीच LIC ने करीब 18,500 करोड़ रुपये के शेयर खरीद डाले। यानी जहां आम निवेशक डरकर बेच रहे थे, वहीं LIC मौके को भुनाने में लगी थी। सबसे ज्यादा चर्चा Bajaj Finance में की गई खरीदारी की हो रही है। इस दौरान कंपनी का शेयर करीब 19 फीसदी टूट गया था, लेकिन LIC ने इसी गिरावट में 2.32 करोड़ शेयर खरीद लिए। अनुमान है कि इस निवेश की कीमत करीब 2,167 करोड़ रुपये रही। इसी तरह भारती एयरटेल, TCS, सिप्ला, Infosys और HAL जैसे बड़े शेयरों में भी LIC ने हजारों करोड़ रुपये लगाए हैं।