Savings Tips: नौकरीपेशा लोग कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड, कितना हो पैसा? जानिए सबकुछ

इमरजेंसी फंड तैयार करने की प्लानिंग तो आसान है लेकिन इसे बरकरार रखना बहुत मुश्किल। कई लोग इमरजेंसी फंड की रकम को अपने खर्च वाले अकाउंट के साथ ही रखते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड रोजमर्रा के खर्च वाले अकाउंट से अलग रखना जरूरी है। ClearTax के अनुसार इस फंड को दो हिस्सों में बांटना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले हिस्से में कुल फंड का 30 से 40 फीसदी हिस्सा सेविंग्स अकाउंट या बैंक FD में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। बाकी 60 से 70 फीसदी हिस्सा लिक्विड म्यूचुअल फंड या ओवरनाइट फंड में लगाएं, जो कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न भी देते हैं।