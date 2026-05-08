UPI से PF निकालने की सुविधा कब शुरु होगी, क्या EPFO मेंबर्स को मिलेगा खास कार्ड?

UPI PF Withdrawal: अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया और बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत जल्द खत्म होने वाली है। EPFO एक ऐसी सुविधा लाने की तैयारी में है, जिससे कर्मचारी ATM और UPI के जरिए सीधे अपना PF का पैसा निकाल सकेंगे। माना जा रहा है कि यह सुविधा मई के आखिर तक शुरू हो सकती है। दरअसल, EPFO पिछले कुछ समय से अपने पूरे सिस्टम को डिजिटल और आसान बनाने में जुटा है। इसी के तहत EPFO 3.0 लाया गया था। इसका मकसद है कि कर्मचारियों को PF से जुड़ा काम करने में कम परेशानी हो और पैसा जल्दी मिले। अब PF निकालने, क्लेम सेटलमेंट और बैंक खाते में ट्रांसफर जैसी चीजें पहले से ज्यादा आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है।