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UPI से PF निकालने की सुविधा कब शुरु होगी, क्या EPFO मेंबर्स को मिलेगा खास कार्ड?

EPFO जल्द ही ऐसी सुविधा शुरू करने वाला है, जिससे कर्मचारी ATM और UPI के जरिए PF का पैसा निकाल सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत PF निकालने की प्रक्रिया तेज और आसान होगी।

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भारत

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Pawan Jayaswal

May 08, 2026

pf withdrawal through upi start date

जल्द ही यूपीआई से पीएफ का पैसा निकलेगा। (PC: AI)

UPI PF Withdrawal: अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया और बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत जल्द खत्म होने वाली है। EPFO एक ऐसी सुविधा लाने की तैयारी में है, जिससे कर्मचारी ATM और UPI के जरिए सीधे अपना PF का पैसा निकाल सकेंगे। माना जा रहा है कि यह सुविधा मई के आखिर तक शुरू हो सकती है। दरअसल, EPFO पिछले कुछ समय से अपने पूरे सिस्टम को डिजिटल और आसान बनाने में जुटा है। इसी के तहत EPFO 3.0 लाया गया था। इसका मकसद है कि कर्मचारियों को PF से जुड़ा काम करने में कम परेशानी हो और पैसा जल्दी मिले। अब PF निकालने, क्लेम सेटलमेंट और बैंक खाते में ट्रांसफर जैसी चीजें पहले से ज्यादा आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

UPI के जरिए PF का पैसा निकाल पाएंगे

सबसे ज्यादा चर्चा उस सुविधा की हो रही है, जिसमें कर्मचारी ATM और UPI के जरिए PF का पैसा निकाल पाएंगे। यानी अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो फॉर्म भरने और मंजूरी का इंतजार करने की झंझट काफी हद तक कम हो सकती है। कहावत है कि जरूरत के वक्त पैसा हाथ में हो, तभी उसकी असली कीमत समझ आती है। EPFO भी अब उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

PF मेंबर्स को जारी हो सकता है खास कार्ड

रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO अपने सदस्यों को खास ATM कार्ड जारी कर सकता है। यह कार्ड सीधे उनके PF खाते से जुड़ा होगा। कर्मचारी ATM मशीन से उसी तरह पैसा निकाल सकेंगे, जैसे बैंक खाते से निकालते हैं। वहीं, UPI के जरिए भी PF रकम निकालने की सुविधा देने की तैयारी चल रही है।

निकासी पर हो सकती है कुछ लिमिट

हालांकि, निकासी पर कुछ सीमा तय की जा सकती है। माना जा रहा है कि सदस्य अपने PF खाते में जमा कुल रकम का अधिकतम 50 फीसदी हिस्सा ही ATM या UPI के जरिए निकाल पाएंगे। बाकी रकम भविष्य की जरूरतों और रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए खाते में बनी रहेगी। लेकिन हर EPFO सदस्य इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें होंगी। सबसे पहले कर्मचारी का UAN एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा आधार, PAN, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC जैसी KYC जानकारी भी अपडेट और लिंक होनी जरूरी होगी। जिन लोगों की KYC अधूरी है, उन्हें पहले यह काम पूरा करना पड़ सकता है।

2025-26 में 8.31 करोड़ क्लेम निपटाए गए

सरकार का दावा है कि EPFO सिस्टम अब पहले के मुकाबले काफी तेज हुआ है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में बताया कि 2025-26 में EPFO ने रिकॉर्ड 8.31 करोड़ क्लेम निपटाए हैं। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 6.01 करोड़ था। दिलचस्प बात यह है कि एडवांस या आंशिक निकासी के करीब 5.51 करोड़ क्लेम आए। इससे साफ है कि लोग जरूरत पड़ने पर अपने PF खाते का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। इनमें से 71 फीसदी से ज्यादा क्लेम सिर्फ तीन दिनों के भीतर ऑटो मोड से प्रोसेस किए गए। पिछले साल यह आंकड़ा करीब 59 फीसदी था।

हो रहे कई सुधार

अब सिस्टम में कई पुरानी परेशानियां भी कम की जा रही हैं। करोड़ों लोगों को अब चेक लीफ अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वहीं बड़ी संख्या में सदस्यों ने बिना कंपनी की मंजूरी के अपने बैंक खाते लिंक किए हैं। इतना ही नहीं, लाखों ट्रांसफर क्लेम बिना कर्मचारी या कंपनी के हस्तक्षेप के ऑटो प्रोसेस हुए हैं। EPFO अब पुराने धीमे सरकारी सिस्टम वाली छवि बदलने की कोशिश में है। अगर ATM और UPI से PF निकासी की सुविधा शुरू हो जाती है, तो करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए यह बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

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Published on:

08 May 2026 11:07 am

Hindi News / Business / UPI से PF निकालने की सुविधा कब शुरु होगी, क्या EPFO मेंबर्स को मिलेगा खास कार्ड?

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