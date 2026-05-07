Top Gainers & Losers: ऑटो, रियल्टी और केमिकल शेयर चमके, उधर FMCG, IT स्टॉक्स लुढ़के

Top Gainers & Losers: शेयर बाजार ने गुरुवार को शुरुआत तो शानदार की, लेकिन दिन खत्म होते-होते तेजी की हवा निकल गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुरुआती बढ़त गंवाकर लगभग सपाट बंद हुए। हालांकि बाजार की असली ताकत मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में देखने को मिली, जहां खरीदारी का सिलसिला लगातार जारी रहा। कारोबार की शुरुआत में निवेशकों का मूड काफी सकारात्मक था। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से बाजार में तेजी आई थी। लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी और बाजार की बढ़त सीमित हो गई।