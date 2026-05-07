Gold Price: सोना खरीदें या चांदी, कहां है ज्यादा रिटर्न के मौके? एक्सपर्ट्स से समझिए

कमोडिटी एक्सपर्ट वंदना भारती का मानना है कि फिलहाल सोना चांदी से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। उनके मुताबिक ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़ा तनाव लगातार बना हुआ है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी बाजार में चिंता है। यही वजह है कि गोल्ड की सुरक्षित निवेश वाली छवि और मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि 2026 की पहली तिमाही में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने 244 टन सोना खरीदा है। वहीं, बार और सिक्कों के जरिए फिजिकल गोल्ड निवेश में भी 42 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई।