Meesho Share Price: ऑर्डर्स बढ़ने से मीशो की कमाई में आया तगड़ा उछाल, Q4 रिजल्ट आते ही 8% चढ़ गया शेयर, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सालाना ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 33 फीसदी बढ़कर 26.4 करोड़ तक पहुंच गए। वहीं, कुल ऑर्डर्स में 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा 2.67 अरब तक पहुंच गया। कंपनी का नेट मर्चेंडाइज वैल्यू यानी NMV भी 39 फीसदी बढ़कर 41,560 करोड़ रुपये हो गया। मीशो के फाउंडर और CEO विदित आत्रेय का कहना है कि भारत का ई-कॉमर्स बाजार अभी भी शुरुआती दौर में है और इसमें आगे काफी बड़ा मौका मौजूद है। उनका मानना है कि छोटे शहरों और नए ग्राहकों की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में आने वाले समय में और तेजी देखने को मिल सकती है।