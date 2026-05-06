iPhone 15 और iPhone 16 यूजर्स को 2,000 करोड़ रुपये देगा Apple, जानिए क्या है वजह

सबसे ज्यादा सवाल नए सिरी अपडेट को लेकर उठे। एपल ने 2024 में दावा किया था कि सिरी पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और इंसानों जैसी बातचीत करने वाला असिस्टेंट बनेगा। लेकिन महीनों बीत गए और वह अपडेट कभी समय पर नहीं आया। शिकायत में कहा गया कि एपल ऐसे AI फीचर्स का प्रचार कर रहा था जो उस समय मौजूद नहीं थे, आज भी नहीं हैं और शायद अगले दो साल तक भी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। यही बात कंपनी के लिए गले की हड्डी बन गई।