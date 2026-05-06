AI ने फिर खाई लोगों की नौकरियां, Freshworks ने 11% कर्मचारियों को निकाला, 4 महीने में चली गई हैं 93,000 जॉब्स

Freshworks layoffs: दुनिया में बढ़ते एआई के चलन के कारण टेक कंपनियों में लगातार छंटनी की जा रही है। इन छंटनियों का असर भारत सहित दुनियाभर के कर्मचारियों पर पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से मेटा और अन्य दिग्गज कंपनियों के लेऑफ करने की खबरों के बाद एक और कंपनी ने इसी दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। सॉफ्टवेयर कंपनी Freshworks ने घोषणा की है कि वह अपने वर्कफोर्स में से लगभग 11 फीसदी पदों की कटौती करने जा रही है।