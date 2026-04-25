तकनीक बनी ‘दुश्मन’? एक्सिस बैंक ने 3000 कर्मियों को दिखाया बाहर का रास्ता

Axis Bank Layoffs 2026: बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एक्सिस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में अपने कर्मचारियों की संख्या में करीब 3,000 की कमी की है। बैंक ने इसे प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा बताया है, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ है। इस खबर से सवाल उठने लगा है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब इंसानों पर भारी पड़ रही है?