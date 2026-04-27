ट्रंप पर गोलीकांड पर कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बोले- भारत में भी ऐसा ही मूड बन रहा है!

कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, 'ट्रंप दुनिया में दबदबा बनाना चाहते थे और दूसरे देशों को अस्थिर करना चाहते थे, इसलिए ऐसा होना तय था। जैसी करनी वैसी भरनी।' हालांकि उन्होंने घटना की निंदा भी की और कहा कि इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे उन्होंने कहा कि अकसर इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि नेतृत्व कैसा है। आगे उन्होंने ट्रंप पर हमले को लाजमी बताने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि जैसा लोगों ने सोचा होगा, उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हुआ होगा।