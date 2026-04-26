‘वे राष्ट्रपति को मारने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार’, ट्रंप पर हमले के बाद क्या बोले मस्क?

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और माना जा रहा है कि उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया। हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है। यह हमला कार्यक्रम के मुख्य सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास हुआ था।