‘वे राष्ट्रपति को मारने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार’, ट्रंप पर हमले के बाद क्या बोले मस्क?

दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क। (फोटो- ANI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की साजिश नाकाम हो गई। हर साल आयोजित होने वाले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में आज गोलीबारी हुई। इस घटना ने अमेरिका में अब राजनीतिक हिंसा को लेकर बड़े पैमाने पर चिंता पैदा कर दी है।
इस पर मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मस्क ने एक्स पर इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह एक खतरनाक चलन को दिखाता है।
मस्क ने एक्स पर लिखा- वे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति को मारने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। यह बात उन्होंने उस गोलीबारी के संदर्भ में कही, जिसने ट्रंप और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी वाली इस हाई-प्रोफाइल सभा में खलल डाला।
यह हमला वाशिंगटन के हिल्टन होटल में हुआ। जहां 31 साल के एक संदिग्ध ने सीक्रेट सर्विस की एक चेकपॉइंट को तोड़ने की कोशिश की। उसके पास कथित तौर पर शॉटगन और हैंडगन सहित कई हथियार थे।
संदिग्ध ने होटल में गोली चला दी, जिससे पत्रकारों, राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों सहित सैकड़ों मेहमानों में अफरा-तफरी मच गई। जैसे ही कार्यक्रम स्थल के अंदर अफरा-तफरी मची, मेहमान मेजों के नीचे छिपने लगे, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को मंच से हटा दिया।
इस झड़प के दौरान सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट घायल हो गया, लेकिन बुलेट-प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उसकी जान बच गई। उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और माना जा रहा है कि उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया। हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है। यह हमला कार्यक्रम के मुख्य सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास हुआ था।
इस घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बताया कि सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को गोली लगी थी, लेकिन उसकी बुलेट-प्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध हिरासत में है और जांच जारी है।
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