Firing On Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में फायरिंग करने वाले की तस्वीर आई सामने, क्या ईरान से है संबंध?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही गोली जैसी आवाज सुनाई दी, हॉल में अफरा-तफरी मच गई। पहले इसे बर्तनों के गिरने की आवाज समझा गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में लोग टेबल के नीचे छिपने लगे। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति, कैबिनेट सदस्यों और अन्य वीआईपी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।