होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने मार गिराए ईरान के ड्रोन्स

अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमांड ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया था। इस रणनीतिक जलमार्ग को सभी प्रकार के जहाजों जिनमें तेल टैंकर और वाणिज्यिक पोत भी शामिल हैं, के लिए पूरी तरह बंद करने की घोषणा की गई और तह चेतावनी भी जारी की गई कि अगर कोई भी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। हालांकि अमेरिकी सेना ने इसके विपरीत बयान जारी किया है। अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने सोशल मीडिया पर निम्नलिखित जानकारी दी है...



▶ होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए गए हैं।



▶ ये रास्ते उन सभी जहाज़ों के लिए उपलब्ध हैं जो ईरान के खिलाफ़ नाकेबंदी का उल्लंघन नहीं करते हैं।



▶ पिछले दो महीनों में सैकड़ों जहाज़ यहाँ से गुज़रे हैं।



▶ अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता से बचाव के लिए तैयार हैं।



▶ ईरान का होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल नहीं है।