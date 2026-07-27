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दो दिनों में 120 से ज्यादा फ़िलिस्तीनी गिरफ्तार, इजरायल सेना की बड़ी कार्रवाई

Iran Israel War: वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने पिछले दो दिनों में 120 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। नाबलुस, तुलकरम और हेब्रोन में छापेमारी, बढ़ती हिंसा और लोगों की गतिविधियों के बीच अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सुरक्षा की मांग उठी है।
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भारत

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Himadri Joshi

Jul 27, 2026

120 Palestinians arrested

फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई (फोटो- Gazanalysis एक्स पोस्ट)

Iran War: वेस्ट बैंक में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं के बाद इजरायली सेना ने कई इलाकों में बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत पिछले दो दिनों में 120 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई नाबलुस, तुलकरम और हेब्रोन समेत कई शहरों में की गई, जहां सुरक्षा बलों ने घरों पर छापे मारे, लोगों से पूछताछ की और कई जगह संपत्ति को नुकसान पहुंचने की भी खबरें सामने आई हैं।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

27 Jul 2026 10:58 am

Published on:

27 Jul 2026 10:58 am

Hindi News / World / दो दिनों में 120 से ज्यादा फ़िलिस्तीनी गिरफ्तार, इजरायल सेना की बड़ी कार्रवाई

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