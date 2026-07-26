ट्रंप से होगी सीधी बात…ईरान होगा मुद्दा, अब अमेरिका जाएंगे इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू

नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वह ट्रंप के साथ ईरान की स्थिति समेत कई अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की बातचीत में मिडिल-ईस्ट की सुरक्षा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और इजरायल की सुरक्षा प्राथमिकता जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। इसके अलावा नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आईसीसी लोकतांत्रिक देशों के अधिकारों में दखल दे रहा है।