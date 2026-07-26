Pakistan Rain: पाकिस्तान में वर्षा जनित घटनाओं में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत, 20 घायल

वर्ष 2025 में भी पाकिस्तान को भीषण बाढ़ संकट का सामना करना पड़ा था। लगातार मानसूनी बारिश, अचानक आई बाढ़ और ग्लेशियल झीलों के फटने (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट) की घटनाओं के कारण 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। इस आपदा ने कई समुदायों को तबाह कर दिया, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया और आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया। अनुमान है कि इससे 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हुआ।