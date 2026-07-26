26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Pakistan Rain: पाकिस्तान में वर्षा जनित घटनाओं में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत, 20 घायल

Heavy rainfall Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। वर्षा जनित घटनाओं में दो बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं और रावी-चिनाब नदियों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jul 26, 2026

Pakistan's Punjab heavy rain.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश हुई, जिसमें 7 की मौत हुई, 20 घायल हुए। (Photo- IANS)

Pakistan Punjab rains: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जनित घटनाओं में दो बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी डॉन अखबार ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) के हवाले से दी है। मूसलाधार बारिश के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और पशुधन का भी नुकसान हुआ है।

डॉन अखबार के अनुसार, पीडीएमए की रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार दोपहर 2 बजे तक पूरे पंजाब में बारिश से संबंधित 14 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें इमारतें ढहने और डूबने से हुई मौतें, छत गिरने तथा करंट लगने से घायल होने की घटनाएं, सात मकानों की छतों का ढहना और पांच भैंसों की मौत शामिल है।

पीडीएमए मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महानिदेशक उमर अब्बास ने बताया कि इस मानसून सीजन में अब तक पंजाब में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 183 लोग घायल हुए हैं। डॉन के अनुसार, उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुराने हो चुके विद्युत ढांचे की भी लगातार निगरानी की जा रही है।

नदियों का जलस्तर बढ़ा

इस बीच, लगातार हो रही भारी बारिश और कई नालों के उफान पर आने से पाकिस्तान के पंजाब के बड़े इलाके जलमग्न हो गए हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अगले 24 घंटों में रावी और चिनाब नदियों का जलस्तर मध्यम से उच्च बाढ़ स्तर तक पहुंचने की आशंका है।

पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में मानसून के दौरान भारी तबाही देखने को मिली है। वर्ष 2022 में आई अभूतपूर्व बाढ़ में 1,700 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, लाखों लोग विस्थापित हुए थे और देश को लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था।

2025 में भी आई थी भीषण बाढ़

वर्ष 2025 में भी पाकिस्तान को भीषण बाढ़ संकट का सामना करना पड़ा था। लगातार मानसूनी बारिश, अचानक आई बाढ़ और ग्लेशियल झीलों के फटने (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट) की घटनाओं के कारण 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। इस आपदा ने कई समुदायों को तबाह कर दिया, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया और आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया। अनुमान है कि इससे 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हुआ।

पाकिस्तान में जून से सितंबर के बीच नियमित रूप से मानसून के कारण बाढ़ आती है, जिससे अक्सर भूस्खलन, बुनियादी ढांचे को नुकसान और बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है। घनी आबादी वाले और खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है।

‘छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया?’ राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, मांगी जवाबदेही

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi letter to Amit Shah over students protest.

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jul 2026 02:30 pm

Published on:

26 Jul 2026 02:29 pm

Hindi News / World / Pakistan Rain: पाकिस्तान में वर्षा जनित घटनाओं में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत, 20 घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Nepal ने 200 और 500 रुपए के भारतीय नोटों पर लगी पाबंदी क्यों हटाई? जानिए वजह

Indian currency in Nepal.
विदेश

Firefighter Donkeys: कैसे आग को बढ़ने से रोकते हैं गधे, पारंपरिक तरीका आ रहा है खूब काम

how donkeys are helping prevent wildfires in spain
विदेश

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे पर फिर किए हमले, 15 की गई जान

Russia-Ukraine War Update
विदेश

Iran War: हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा अपडेट, अमेरिकी ब्लॉकेड के बीच ईरान-ओमान के बीच क्या हुई बात?

Iran stops vessel from entering Strait of Hormuz
विदेश

Hormuz Strait: ईरान-ओमान के बीच कूटनीतिक हलचल तेज, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की बढ़ी उम्मीद

Iran-oman talks on Strait of Hormuz.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.