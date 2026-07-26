Iran War: हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा अपडेट, अमेरिकी ब्लॉकेड के बीच ईरान-ओमान के बीच क्या हुई बात?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने आज ही कहा कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक ब्लॉकेड पूरी तरह लागू है। दो जहाजों को नियम न मानने पर डिसेबल कर दिया गया, जबकि दो अन्य को बोर्डिंग कर चेक किया गया। एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने बताया कि 12 व्यापारिक जहाजों को ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने से रोका गया।