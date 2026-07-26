Hormuz Strait: ईरान-ओमान के बीच कूटनीतिक हलचल तेज, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की बढ़ी उम्मीद

Iran-Oman talks: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर ईरान और ओमान एक बार फिर साथ आए हैं। दोनों देशों के बीच इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को लेकर वार्ता का दौर शुरू हुआ है। इस वार्ता पर अमेरिका की भी नजर है। इस संबंध में एक रिपोर्ट में दोनों देशों के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ईरान और ओमान के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए अभी और समय की जरूरत होगी।